L'Equipe: Рабьо и Упамекано из-за болезни пропустили тренировку Франции накануне матча с Марокко

Полузащитник Адриен Рабьо и защитник Дайот Упамекано не смогли принять участие в тренировке сборной Франции из-за болезни.

Упамекано уже пропустил тренировку 12 декабря из-за боли в горле. Рабьо также заболел после того, как простудился, когда присутствовал на тренировке, сообщает L'Equipe.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама обыграли команду Англии со счётом 2:1.

Ранее Погба выразил поддержку сборной Франции перед полуфиналом чемпионата мира с Марокко.