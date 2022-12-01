Тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о возможном подписании Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди поделился мнением о возможном подписании нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такого великого игрока, как Роналду. Всегда считал, что великими футболистами легче всего руководить, потому что они очень умны. Я убедился в этом на примере Франческо Тотти в «Роме», — приводит слова Гарсии AS.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с 37-летним португальцем после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее главный тренер МЮ Эрик тен Хаг высказался о ситуации с расторжением контракта с Роналду.