Невилл: Месси — красавица среди чудовищ в этой сборной Аргентины

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением об игре нападающего и капитана команды Аргентины Лионеле Месси на чемпионате мира 2022 года.

«Месси — это красавица среди чудовищ в этой сборной Аргентины. Моментами Лионель невероятно блистает. Упорство, грубость в защите и в игре в целом в итоге могут стать выигрышной комбинацией для аргентинской сборной», — приводит слова Невилла Sky Sports.

13 декабря Аргентина сыграет с Хорватией в матче 1/2 финала турнира в Катаре.

Ранее Невилл раскритиковал игроков сборной Аргентины за поведение на ЧМ-2022.