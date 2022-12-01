Невилл: в некоторых ситуациях сборная Аргентины вела себя позорно

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поведении футболистов сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Аргентинские защитники всегда были злыми и готовыми подраться, но то, что было в матче с Нидерландами, — перебор. Аргентина ведёт себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

В полуфинале чемпионата мира в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Игра пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Хорватией.