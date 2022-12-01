Баженов: сборная Аргентины будет в финале ЧМ, а там возникнут большие проблемы с французами

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Хорватией.

«Мне хотелось бы, чтобы игра не была скучной, было забито много голов, чтобы она была бескомпромиссной — с зарубой и скандалами в хорошем смысле. Ощущение такое, что Аргентина будет в финале, а там у них будут большие проблемы с французами», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Игра пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира обыграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович высказался о шансах сборной Хорватии выйти в финал ЧМ-2022 в Катаре.