Бистрович: после победы над Бразилией все в Хорватии думают, что сборная выйдет в финал ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович высказался о шансах сборной Хорватии выйти в финал ЧМ-2022 в Катаре.

«После Бразилии все в Хорватии думают, что мы сможем выйти в финал чемпионата мира. Я тоже на это надеюсь. Верю и болею сегодня за наших парней» — цитирует Бистровича Sport24.

Игра между командами пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча с командой Хорватии на чемпионате мира в Катаре.