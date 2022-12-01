Скалони: нас ждёт тяжёлый матч с Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча с командой Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

«Мы ждём тяжёлого матча с очень хорошей командой. Не думаю, что есть смысл сравнивать с предыдущим мундиалем. Но я уверен, что Хорватия — очень хорошая команда», — сказал тренер на пресс-конференции.

Игра между командами пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Роналдо оценил шансы Аргентины на победу на чемпионате мира в Катаре.