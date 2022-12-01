Игрок Марокко: Реграги сумел сделать из нашей команды настоящую семью

Игрок сборной Марокко Илиас Хаир перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Франции высказался о главном тренере Валиде Реграги.

«Реграги сумел сделать из нашей команды настоящую семью. Для меня он лучший тренер на чемпионате мира. Говорят, что он молодой и неопытный, но я так не считаю. Именно Реграги смог провести нас до полуфинала. Он многому учит нас не только на поле, но и в жизни. Если у нас есть проблема, мы обращаемся к нему, как к отцу, как к брату. Я желаю ему всего наилучшего, он этого заслуживает», — приводит слова Хаира Mundo Deportivo.

Встреча Марокко с Францией состоится 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Реграги рассказал о настрое игроков на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.