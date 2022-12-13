Бистрович уверен, что Ловрену по силам остановить Месси
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказал мнение, что защитник сборной Хорватии Деян Ловрен сможет остановить нападающего Аргентины Лионеля Месси.
«Ловрену по силам остановить Месси? Сложный вопрос. Но я уверен, Деян и вся команда остановят аргентинца. Мы уже видели много раз — если прикрепить к Месси одного игрока, за весь матч он не сможет сделать ничего», — цитирует Бистровича Sport24.
Игра пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира обыграл Нидерланды (3:2) по пенальти.
В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Ранее «Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче c Аргентиной на ЧМ-2022.