Энрике сравнил Педри с Гарри Поттером

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике национальной команды и «Барселоны» Педри.

«Педри — это Гарри Поттер. В плане физики он зверь. Посмотрите, как он контролирует мяч даже в трудные моменты», — приводит слова Энрике в эфире на Twitch Get Spanish Football News.

По словам тренера, Педри напоминает ему экс-полузащитника испанской сборной и каталонского клуба Андреса Иньесту.

«Это игрок, который больше всего удивил меня на чемпионате мира», — сказал он.

Испания вылетела с чемпионата мира 2022 года, уступив в 1/8 финала Марокко.

Ранее сообщалось, что Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.