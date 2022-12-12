Администрация Макрона ответила на критику за посещение ЧМ в Катаре

В Елисейском дворце отреагировали на критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение чемпионата мира в Катаре.

«Речь идёт о поддержке сборной Франции в том, что станет важным моментом для французского спорта и франко-марокканской дружбы. Для президента важно быть там, чтобы поддержать футболистов национальной команды», — заявили La Dépêche в администрации Макрона.

Макрон прилетит на полуфинальный матч между французской сборной против команды Марокко. Депутат Национального собрания Мануэль Бомпар и эколог Янник Жадо призывали президента Франции не ехать в Катар, чтобы не оказывать стране политическую поддержку.

Встреча Франции с Марокко состоится 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Макрон поздравил сборную Франции с выходом в полуфинал ЧМ-2022.