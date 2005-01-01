Президент Франции поздравил национальную команду с выходом в полуфинал ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную команду с выходом в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.

«Осталось ещё два шага», — написал Макрон в социальных сетях.

Игра с участием Англии и Франции прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее Жиру признан лучшим игроком матча Англия — Франция.