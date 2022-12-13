Marca: Бензема полностью восстановился от травмы и мог сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Реала» Карим Бензема полностью восстановился от травмы.

Как сообщает Marca, футболист занимается в общей группе без ограничений.

Напомним, что 34-летний футболист не смог принять участие в турнире из-за травмы, однако по-прежнему числится в заявке сборной Франции.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Бензема поддержал сборную Франции перед полуфиналом ЧМ-2022.