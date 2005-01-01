Бензема поддержал сборную Франции перед полуфиналом ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема поддержал национальную команду перед полуфиналом чемпионата мира — 2022.

«Давайте, ребята! Ещё две игры, мы почти у цели… Я с вами. Вперёд!» — написал Бензема в своих социальных сетях.

Напомним, что 34-летний футболист не смог принять участие в турнире из-за травмы, однако по-прежнему числится в заявке сборной Франции.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит матч национальной команды со сборной Марокко в рамках 1/2 финала ЧМ-2022.