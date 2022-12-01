В Хорватии убеждены, что смогут пройти в финал на ЧМ-2022 в Катаре

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац рассказал, чего ожидает от полуфинального матча национальной команды с Аргентиной.

«Хорватии будет очень сложно, но мы все убеждены, что сможем выйти в финал. Мы это заслужили. Аргентина является чуть большим фаворитом, но на бумаге это ничего не значит. Игра ведётся на поле», — цитирует Маркаца «Спорт-Экспресс».

Игра пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира обыграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович высказался о шансах сборной Хорватии выйти в финал ЧМ-2022 в Катаре.