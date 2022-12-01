Марокко не будет разрабатывать план, чтобы остановить Мбаппе
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, что национальная команда не будет составлять план на форварда Франции Килиана Мбаппе.
«Мы не будем составлять план против Мбаппе, потому что, к сожалению, есть не только он. Также поражает уровень Антуана Гризманна, но Хакими — отличный игрок, так что я не волнуюсь», — приводит слова Реграги Daily Mail.
Игра между Марокко и Францией пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В четвертьфинале подопечные Реграги обыграли команду Португалии со счётом 1:0.
Ранее Реграги поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре с командой Франции.