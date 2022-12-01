Льорис: Кейну надо сейчас отдохнуть, побыть одному

Вратарь сборной Франции и «Тоттенхэма» Уго Льорис высказал мнение, что форвард команды Англии Гарри Кейн после незабитого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира переживает непростое время.

«Кейну надо сейчас отдохнуть, побыть одному. Для Гарри и англичан сейчас непростое время, но они могут гордиться тем, чего достигли. И Месси, и Роналду, и Мбаппе промахиваются с пенальти. Это часть футбола», — рассказал Льорис на пресс-конференции.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также он не смог реализовать второй 11-й метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поддержал Кейна.