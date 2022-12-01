Дрогба — Кейну: ты являешься примером для нападающих

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поддержал капитана национальной команды Англии Гарри Кейна после поражения от Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

«Мне очень понравилось, как ты играл на этом чемпионате мира. Ты являешься примером для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведёшь за собой! Потребуется время, чтобы это преодолеть, но это сделает тебя сильнее», — написал Дрогба в Twitter.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также он не смог реализовать второй 11-й метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

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