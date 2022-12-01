Футболисты сборной Англии заберут из Катара домой бездомного кота

Защитники сборной Англии Кайл Уокер и Джон Стоунс подружились с котом, который жил на тренировочной базе команды в Аль-Вакре (Катар).

По информации The Guardian, после всех прививок кот будет отправлен на базу «Манчестер Сити», где за ним будут ухаживать игроки английской команды.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.