Французский журналист: Мбаппе не смеялся после промаха Кейна

Французский журналист Жюльен Лоренс прокомментировал реакцию форварда национальной команды Килиана Мбаппе на промах нападающего сборной Англии Гарри Кейна с пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.

«Он не смеётся. Он празднует и кричит. Это лишь выглядело как смех. Все говорили о Мбаппе перед игрой, он хотел провести отличный матч», — приводит слова Лоренса talkSPORT.

Мбаппе в четырёх матчах турнира в Катаре забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 14 декабря Франция сыграет с командой Марокко в матче 1/2 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Мбаппе поддержал форварда команды Португалии Криштиану Роналду после вылета с чемпионата мира в Катаре.