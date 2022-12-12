Marca: Анчелотти не возглавит сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сможет возглавить сборную Бразилии.

Специалист полностью сосредоточен на «Реале» и намерен доработать свой контракт до конца, сообщает Marca.

Тите 9 декабря подал в отставку с поста главного тренера бразильской команды. Латиноамериканцы уступили Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии по футболу летом 2023 года.