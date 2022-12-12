UOL: Анчелотти может возглавить сборную Бразилии по футболу летом 2023 года

Бразильская конфедерация футбола (CFB) рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.

Руководство CBF общалось с Анчелотти и главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой ещё до начала чемпионата мира в Катаре. Однако испанец не был заинтересован в работе, сообщает UOL.

Уточняется, что 63-летний итальянский специалист дал понять, что готов возглавить сборную Бразилии в июне 2023 года, поскольку намерен завершить нынешний сезон в качестве главного тренера «Реала».

Тите 9 декабря подал в отставку с поста главного тренера бразильской команды. Латиноамериканцы уступили Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Ранее Неймар допустил, что больше не сыграет за сборную Бразилии.