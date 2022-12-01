Неймар: поражение от Хорватии меня парализовало

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о поражении от команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Я психологически раздавлен. Это поражение, безусловно, ранило как никогда, оно сделало меня парализованным на 10 минут, я упал и рыдал без остановки. К сожалению, эта боль не утихнет ещё долгое время», — написал Неймар в социальных сетях.

Бразилия уступила Хорватии (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия в полуфинале встретится с Аргентиной 13 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Неймар не улетел со сборной Бразилии из Катара.