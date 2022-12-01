La Gazzetta dello Sport: Моуринью может возглавить сборную Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может занять аналогичную должность в сборной Португалии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Португалии заинтересована в услугах 59-летнего специалиста и уже связывалась с тренером.

Уточняется, что организация предлагает Моуринью совмещать работу в национальной команде и «Роме».

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1).

Ранее Роналду впервые прокомментировал вылет сборной Португалии с ЧМ.