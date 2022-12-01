Тренер Франции Дешам назвал оборону Марокко главным козырем на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение, что главный козырь национальной команды Марокко — игра в обороне.

«Надеюсь, нам удастся взломать оборону Марокко. Вообще, они хороши не только в защите, хотя это их главный козырь, но и в атаке. Иначе бы они не дошли до этой стадии чемпионата мира. Я посмотрел все их матчи, сделал определённые выводы и думаю, мы справимся», — рассказал Дешам на пресс-конференции.

Игра между Марокко и Францией пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама обыграли команду Англии со счётом 2:1.

Ранее главный тренер Марокко прокомментировал настрой игроков на матч с Францией.