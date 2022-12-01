В «Маккаби Хайфа» опровергли информацию о возможном подписании Хайкина

Пресс-атташе израильского «Маккаби» из Хайфы Давид Базак отреагировал на информацию об интересе клуба к российскому вратарю Никите Хайкину.

«В настоящий момент мы не ищем голкипера», — цитирует Базак «Спорт-Экспресс».

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к «Будё-Глимт» в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» Хайфа может подписать Хайкина.