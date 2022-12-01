Губерниев: не удивлюсь, если Марокко сыграет в финале ЧМ-2022

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной Марокко обыграть в полуфинале чемпионата мира в Катаре команду Франции.

«Думаю, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Но я вообще не удивлюсь, если Марокко там будет. Для футбола это будет настоящий огонь», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Игра между Марокко и Францией пройдёт 14 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в финалах чемпионатов мира с 1982 года играл минимум один игрок «Баварии» и «Интера».