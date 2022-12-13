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Мирошниченко рассказал о своей реакции на новость об онкологии

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Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал, как отреагировал на новость об обнаружении у него онкологии.
Мирошниченко рассказал о своей реакции на новость об онкологии
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Начал проходить обследования, слетал в Германию, где мне подтвердили диагноз. Я был ошарашен. Никогда с этим и близко не сталкивался», — цитирует игрока РИА Новости.

Он добавил, что на носу были чемпионат мира среди юниоров и драфт НХЛ. На тот момент хоккеист думал, что всё пропало. При этом он отметил, что и не собирался прощаться со спортом.

«Чуть-чуть попаниковал, и всё. Никакой депрессии не было. Нелегко было пройти через это всё из-за самочувствия, химиотерапии, но с ментальным здоровьем не испытывал проблем», — добавил Мирошниченко.

Хоккеисту диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Он вернулся в спорт 4 декабря, дебютировав в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Трактором».

Ранее Максим Шалунов рассказал о сложностях в адаптации после перехода в «Локомотив» из ЦСКА.

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