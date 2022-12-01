Энрике ответил на вопрос о возможной работе в «Атлетико»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о перспективах работать в мадридском «Атлетико».

«Тренировать мадридский «Атлетико»? Они должны хотеть меня, это обычное дело. Сегодня у меня нет предложений», — сказал Энрике во время прямого эфира.

Сборная Испании под руководством специалиста вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Энрике после поражения объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

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