Футбольная федерация Испании подписала контракт с де ла Фуэнте до 2024 года

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение назначить на пост главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

«Хочу поздравить Луиса де ла Фуэнте. Совет единогласно решил, что вы будете тренером до 2024 года и, надеюсь, намного дольше», — цитирует президента RFEF Луиса Рубиалеса пресс-служба федерации в социальных сетях.

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Энрике после поражения от Марокко объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

Де ла Фуэнте с 2018 года возглавлял молодёжную сборную Испании. Под его руководством команда в 2019 году стала чемпионом Европы. Вместе с олимпийской сборной Испании тренер стал серебряным призёром Игр в Токио.

Ранее бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал своих фаворитов на победу на чемпионате мира в Катаре.