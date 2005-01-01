Касильяс: хотел бы, чтобы чемпионат мира выиграли Марокко или Хорватия

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал своих фаворитов на победу на чемпионате мира в Катаре.

«Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов, как Марокко или Хорватия. Но также есть команды с давними футбольными традициями — Аргентина и Франции», — цитирует Касильяса Diario Sport.

В полуфинале турнира сыграют пары: Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко. Игры пройдут 13 и 14 декабря. Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря.

Ранее Карим Бензема поддержал сборную Франции перед полуфиналом ЧМ-2022.