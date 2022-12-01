Вальдано: кто не любит Месси, тот не любит футбол
Экс-футболист и главный тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказал своё мнение о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Месси — это лицо футбола. Кто его не любит, тот не любит футбол. Весь народ Аргентины един как никогда в его поддержке», — цитирует Вальдано TyC Sports.
В полуфинале чемпионата мира в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Игра пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды по пенальти.
Ранее Роналдо оценил шансы Аргентины на победу на чемпионате мира.