Мостовой считает, что Франции будет непросто в матче с Марокко

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о шансах Франции в матче с Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Франции с Марокко будет непросто, потому что они меня не впечатлили в игре с Англией, их оппоненты даже получше выглядели. Нынешнее поколение Франции и поколение 1990‑х нельзя сравнивать», — цитирует Мостового Metaratings.

Игра между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама обыграли команду Англии со счётом 2:1.

Ранее Роналдо назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира в Катаре.