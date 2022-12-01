Агирре назвал ситуацию с Роналду на ЧМ «самым большим предательством в истории Португалии»

Журналист Эду Агирре раскритиковал главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

«На мой взгляд, это самое большое предательство в истории Португалии — удар в спину Криштиану. Он не понимал решение тренера. Если бы не Роналду, Сантуша давно не было бы в сборной», — написал Агирре в соцсетях.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее Луиш Фигу заявил, что нельзя выиграть чемпионат мира с Роналду на скамейке запасных.