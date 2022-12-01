Нападающий Южной Кореи рассказал о конфликте с Роналду на ЧМ-2022
Нападающий сборной Южной Кореи Чжо Гю Сон поделился подробностями конфликта с форвардом команды Португалии Криштиану Роналду в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Мы были в положении, когда нужно забить ещё один гол. Роналду в тот момент меняли, он шёл медленно, так что я по-английски попросил его сделать это быстрее. Он был недоволен», — цитирует игрока Daily Record.
Корейский игрок добавил, что многие считают его поведение неприемлемым, но, по его словам, он отчаянно хотел победить.
Игра между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу азиатской команды. Благодаря этой победе Южная Корея вышла в плей-офф турнира.
Ранее Марио Балотелли заявил, что Роналду заслуживает большего уважения.