Нападающий Южной Кореи рассказал о конфликте с Роналду на ЧМ-2022

Нападающий сборной Южной Кореи Чжо Гю Сон поделился подробностями конфликта с форвардом команды Португалии Криштиану Роналду в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Мы были в положении, когда нужно забить ещё один гол. Роналду в тот момент меняли, он шёл медленно, так что я по-английски попросил его сделать это быстрее. Он был недоволен», — цитирует игрока Daily Record.

Корейский игрок добавил, что многие считают его поведение неприемлемым, но, по его словам, он отчаянно хотел победить.

Игра между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу азиатской команды. Благодаря этой победе Южная Корея вышла в плей-офф турнира.

Ранее Марио Балотелли заявил, что Роналду заслуживает большего уважения.