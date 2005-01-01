Балотелли считает, что Роналду заслуживает большего уважения

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли высказал своё мнение о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я не его фанат, это известно. Но за то, что он сделал для футбола, этот парень заслуживает большего уважения», — написал Балотелли в соцсетях.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Роналду заслужил прощальный матч.