ESPN: «Ливерпуль» готов заплатить £120 млн за игрока «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

По информации ESPN, «Ливерпуль» готов заплатить за аргентинца £120 млн. Именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока.

На чемпионате мира в Катаре Фернандес провёл пять матчей, в которых забил гол и сделал передачу. В полуфинале турнира Аргентина сыграет с Хорватией.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дензелом Думфрисом.