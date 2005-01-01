Источник: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дюмфрисом

Защитник «Интера» и сборной Нидердандов Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

По информации журналиста Николо Скиры, игрок входит в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что итальянцы хотят выручить с продажи защитника €50 млн.

За сборную Нидерландов Дюмфрис провёл пять матчей на чемпионате в Катаре и забил один гол. Команда в четвертьфинале турнира уступила Аргентине и покинула соревнования.

Ранее сообщалось, что Amazon может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».