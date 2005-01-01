Goal: Месси — главный претендент на «Золотой мяч»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может восьмой раз в карьере выиграть приз «Золотой мяч».
По версии Goal, аргентинец возглавляет список претендентов на победу в номинации.
На второй позиции расположился француз Килиан Мбаппе. Третий — норвежец Эрлинг Холанд.
Напомним, что сборная Аргентины сыграет с Хорватией в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Игра пройдёт 13 декабря.
Ранее сообщалось, что аргентинцы будут провоцировать хорватов «фразами про родственников».