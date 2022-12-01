Источник: аргентинцы будут провоцировать хорватов «фразами про родственников»

Стало известно о плане сборной Аргентины на полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии.

По информации Sportske Novosti, аргентинцы планируют провоцировать хорватов обидными фразами про родственников.

«Трое аргентинских игроков получили инструкции, как спровоцировать трех хорватских футболистов, которых они считают самым слабым психологическим звеном», — передаёт источник.

Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться от Лионеля Месси.