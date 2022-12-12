Энрике: смотрю на полуфиналистов и не вижу никого сильнее нас

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о вылете своей команды с чемпионата мира в Катаре.

«Футбол — это вид спорта, в котором может победить команда, которая не атакует. Это не случай Марокко, у которого были свои шансы. Смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, что мы упустили прекрасную возможность на этом турнире», — приводит слова Энрике издание Мarca.

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Энрике после поражения от Марокко объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

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