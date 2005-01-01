Onet.pl: Шевченко может возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может занять аналогичный пост в национальной команде Польши.

По информации Onet, президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша может не продлить контракт нынешнего наставника команды Чеслава Михневича.

Уточняется, что президент организации хочет пригласить на пост наставника Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год.

Сборная Польши дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где потерпела поражение от Франции (1:3).

Ранее журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик высказался о нежелании национальной команды играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией.