Клинсман: матч Франция — Англия должен был стать полуфиналом или финалом ЧМ-2022

Немецкий тренер Юрген Клинсман прокомментировал поражение сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Франции.

«В целом это была очень позитивная игра со стороны Англии. Матч Франция — Англия должен был стать полуфиналом или финалом. К сожалению, одной из команд пришлось вернуться домой», — приводит слова тренера Goal.

Англия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре потерпела поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира с Францией со счётом 1:2.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.