Йеркан: Модрич — лучший полузащитник этого века

Хорватский защитник Никола Йеркан считает полузащитника Луку Модрича лучшим хавбеком 21 века.

«Он и Месси — разные игроки, но обе команды зависят от этих футболистов, хотя я ставлю на Луку. Модрич — лучший полузащитник этого века. Я бы попросил Флорентино продлить его ещё на год», — приводит слова Йеркана Marca.

Подопечные Златко Далича в рамках 1/4 финала обыграли Бразилию в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4-2 выиграли хорваты.

Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Модрича.