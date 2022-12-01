Анчелотти: Модрич показал эффектное выступление с бразильцами

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о игре полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича.

«Хочется прокомментировать тонкость, которую продемонстрировал Неймар в своём голе за Бразилию в матче с Хорватией. И, конечно же, эффектное выступление Луки Модрича в этой же встрече с бразильцами. Он мастер футбола, особенно в центре поля», — написал Анчелотти на своей странице в социальных сетях.

Подопечные Златко Далича в рамках 1/4 финала обыграли Бразилию в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4-2 выиграли хорваты.

Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Модрич высказался о сходстве между сборной Хорватии и мадридским «Реалом».