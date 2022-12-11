Модрич: у сборной Хорватии и «Реала» одинаковая ДНК

Полузащитник Лука Модрич высказался о сходстве между сборной Хорватии и мадридским «Реалом».

«Можно сказать, что у Хорватии та же ДНК, что и у «Реала». Мы всегда идём до конца и никогда не сдаёмся. Так что да, они одинаковы», — цитирует Модрича Mundo Deportivo.

13 декабря Хорватия в рамках полуфинального матча чемпионата мира в Катаре встретится с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что аргентинцы будут провоцировать хорватов «фразами про родственников».