Лангле: Льорис — легенда для всех французов

Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле рассказал, что вратарь сборной Франции Уго Льорис является легендой для всех французов.

«Льорис — легенда для всех французов. Он очень хороший человек, настоящий профессионал, потрясающий вратарь. Один из лучших игроков в истории сборной Франции. Надеюсь, Уго проведёт ещё два матча на чемпионате мира. Он может войти в историю», — приводит слова Лангле пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, что Льорис в матче с Англией побил рекорд Лилиана Тюрама по числу матчей за национальную команду.

Французский голкипер провёл 143-й матч за национальную команду.

14 декабря сборная Марокко в полуфинальном матче сыграет с национальной командой Франции на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о настрое своей команды перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.