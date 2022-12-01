Главный тренер Марокко: выход в полуфинал — это не чудо, а результат тяжёлой работы

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о настрое своей команды перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.

«Нам удалось добиться невероятного результата, но выход в полуфинал чемпионата мира — это не чудо, а результат тяжелой командной работы», — приводит слова тренера RMC Sport.

Он также подчеркнул, что игроки отдали все силы ради команды.

14 декабря сборная Марокко в полуфинальном матче сыграет с национальной командой Франции на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале чемпионата мира — 2022.