Червиченко: ужасно не хочется верить в финал Хорватия — Марокко, как в конец света

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале чемпионата мира — 2022.

«Что касается финала Хорватия — Марокко, то чемпионат мира показывает, что может быть что угодно. Ужасно не хочется в это верить, как в конец света», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, всем болельщикам хочется увидеть финал между национальными командами Аргентины и Франции.

13 декабря сборная Хорватии встретится в матче 1/2 финала с национальной командой Аргентины на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

14 декабря сборная Марокко в полуфинальном матче сыграет с национальной командой Франции на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее «Тоттенхэм» по ошибке пригласил фанатов посмотреть полуфинал ЧМ с участием Англии.