«Тоттенхэм» по ошибке пригласил фанатов посмотреть полуфинал ЧМ с участием Англии

«Тоттенхэм» по ошибке сделал рассылку приглашений на домашний стадион для просмотра полуфинала чемпионата мира — 2022 с участием сборной Англии.

Автоматическая рассылка была сделана заранее и после вылета сборной Англии с мундиаля её забыли отменить.

Напомним, что сборная Англии уступила Франции в четвертьфинальном матче ЧМ-2022. Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гарет Саутгейт заявил, что может покинуть пост главного тренера сборной Англии по футболу.